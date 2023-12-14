Следком организовал проверку после вопроса маленьких спортсменов из Солнечной долины

В Республике Крым организована проверка по вопросу, озвученному в ходе Прямой линии с президентом России.

В ходе видеообращения ребята юные спортсмены из Солнечной Долины Судака рассказали главе государства о том, что занимаются в спортзале, где ремонт не проводился более 40 лет — в помещении прогнили полы, стены покрыты плесенью, в здании отсутствует отопление и протекает крыша.

Следователям поручено незамедлительно связаться с инициативной группой, выехать на место с целью проведения осмотра помещения, проверки всех озвученных доводов. Проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

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«Этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения Президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет», — написал в своем ТГ-канале глава Крыма Сергей Аксенов.