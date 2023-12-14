Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил Путин

Необходимости во второй волне мобилизации нет, заявил президент России Владимир Путин время пресс-конференции по итогам года.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — указал он в ответ на вопрос о возможности новой мобилизации.

Глава государства напомнил, что во время частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. После этого власти перешли к набору военных на контрактной основе, планируя за год привлечь в войска 412 тысяч человек. Но по состоянию на вчерашний день в армию набрали уже 486 тысяч бойцов, рассказал Путин.