В Севастополе впервые оштрафовали за дискредитацию спецоперации на Украине

Ленинский районный суд впервые привлек жителя Севастополя к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Мужчина 8 марта стоял с плакатом на Графской пристани.

«Аслямов, находясь на территории Графской пристани, осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Аслямов держал в руках плакат с надписью, чем подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР, объявленной решение Президента РФ от 24.02.2022.Аслямов вину признал. Суд назначил штраф в размере 30 000 руб.», — сообщается в пресс-релизе Ленинского районного суда.

Напомним, в Севастополе 16 марта проводили в последний путь Виктора Шпыхова — гранатомётчика 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который участвовал в военной спецоперации России в Украине.

Дмитрий Островский