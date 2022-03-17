Путин проведет совещание по Крыму и Севастополю

Путин готовится к Дню воссоединения полуострова с Россией

Президент России Владимир Путин сегодня, 17 марта, проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совещание пройдет как раз в преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Главы двух субъектов выступят с докладами о достижениях за восемь лет в составе РФ.

«Сегодня в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией в рабочем режиме готовится к этому дню Путин, сегодня он проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, – сказал Песков.

По словам Пескова, одним из докладчиков в ходе совещания станет также вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, который курирует вопросы Крыма и Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вложила в Крым и Севастополь беспрецедентную сумму — более 1,37 трлн рублей.

Ольга Сурикова