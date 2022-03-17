В Севастополе похоронили морпеха Виктора Шпыхова, погибшего в ходе спецоперации на Украине

Героически погиб в бою

В Севастополе 16 марта проводили в последний путь Виктора Шпыхова — гранатомётчика 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который участвовал в военной спецоперации России в Украине.

«Виктор родился в Крыму, окончил Агропромышленный колледж, но свой жизненный путь связал с самой севастопольской профессией — военного. Стал морпехом. Когда началась спецоперация, отправился на Украину сражаться с нацистами. Героически погиб в бою.

Вечная память Виктору, искренние соболезнования родным и близким», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, правительство Севастополя приняло решение выплачивать региональную выплату семьям погибших на Украине.

Ольга Сурикова