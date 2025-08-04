В Севастополе возобновят соцпроект «Рыбный день»

Город
04-08-2025

Нынешний вылов рыбы в Севастополе позволяет продавать ее раз в неделею по сниженной цене

Сегодня в ходе аппаратного совещания в Севастополе было принято решение возобновить соцпроект «Рыбный день».

Ранее эта традиция была приостановлена из-за недостаточного вылова рыбы. А вводился «Рыбный день» еще в 2021 году.  В частности, по четвергам в рыбных магазинах можно было купить продукцию иногда даже с 50% скидкой.

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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai

 