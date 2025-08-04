На «Севстар» ведется DDoS-атака до сих пор

Город
04-08-2025

Сервисы «Севстар» могут работать с перебоями

2 августа в 10:36 началась массированная DDoS-атака на сервера «Севстара», отметили в компании

«Сегодня DDoS-атака продолжается. Некоторые сервисы могут быть недоступны или работать нестабильно. Приносим извинения за доставленные неудобства. Наши специалисты делают все, чтобы как можно быстрее устранить данную проблему», — говорится в сообщении провайдера.

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