Не пустили за границу — вспомнил про сына: симферопольский моряк заплатил 586 тысяч алиментов

Моряк из Симферополя, собиравшийся в рейс за границу, внезапно вспомнил, что у него есть не только судовые документы, но и ребёнок. Как выяснилось, мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну по алиментам более 586 тысяч рублей.

Суд давно обязал отца платить на содержание ребёнка, но тот предпочёл просто забыть. Долг рос, как шторма в Атлантике. В какой-то момент судебные приставы заморозили счета должника и запретили ему выезд за границу.

Пока дело не касалось моря, симферополец не спешил расставаться с деньгами. Но когда пришло время выходить в рейс — пришлось срочно гасить долг. Весь — сразу. Средства поступили на депозит судебных приставов, и запрет на выезд сняли. Теперь мужчина снова может покорять океаны — но, возможно, впервые по-настоящему задумывается, что быть отцом важно не только в береговом отпуске.

Дмитрий Островский

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