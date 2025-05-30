В Севастополе простились с Виктором Самойловым, командиром батареи реактивной артиллерии

29 мая в Севастополе состоялось прощание с командиром батареи реактивной артиллерии, старшим лейтенантом Виктором Михайловичем Самойловым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Виктор Самойлов родился в Харькове, окончил Харьковское высшее военное училище радиоэлектроники. После службы в Советской армии переехал в Севастополь в 2007 году, где несколько лет работал в администрации Нахимовского района.

В 2022 году он вступил в добровольческое формирование, позже подписал контракт с Министерством обороны России и служил в одном из подразделений реактивной артиллерии. По информации губернатора, Виктор Самойлов принимал участие в боевых действиях на Донецком и Запорожском направлениях, а также был награждён рядом государственных и ведомственных наград. Он погиб, находясь в Белгородской области.

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