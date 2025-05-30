В Севастополе найдена погибшей 15-летняя школьница, больная диабетом

В Севастополе завершились поиски 15-летней Ангелины, которая пропала в ночь на 28 мая. Девочку обнаружили мёртвой спустя сутки после её исчезновения. Об этом сообщили волонтёры, участвовавшие в поисковой операции.

По предварительным данным, Ангелина ушла из дома ночью, села в неизвестный автомобиль и уехала в неизвестном направлении. С собой она не взяла инсулиновую помпу и средства для контроля уровня сахара в крови, которые были ей жизненно необходимы. Девочка с детства страдала диабетом.

Родные рассказали, что у неё не было серьёзных конфликтов в семье, однако в школе она сталкивалась с трудностями в учёбе и общении с одноклассниками. После исчезновения подростка начались активные поиски, в которых участвовали и полиция, и волонтёры.

Официальные обстоятельства смерти и причины случившегося устанавливаются.

Дмитрий Островский

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