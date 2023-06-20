В Севастополе возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты редактору СМИ

Следственный комитет по материалам прокуратуры Севастополя возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы главному редактору газеты «Губернские вести вся Россия».

Как установило следствие, редактор работала с декабря 2021 года по настоящее время, но зарплату ей не выплачивали. Образовалась задолженность по оплате труда в 378 тыс. рублей. При этом имеющиеся денежные средства направлялись предприятием на иные нужды.

В настоящее время следственными органами проводится проверка.

Напомним, в 2021 году прокуратура Севастополя через суд добивалась защиты трудовых прав дворников Балаклавского района, у которых накопился долг по зарплате около миллиона рублей.