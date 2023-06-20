Детские лагеря в Крыму загружены на 50%

При этом также на лагеря в Краснодарском крае наблюдается снижение спроса до 40% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на руководителя комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяну Иванову, пишет ТАСС.

«Загрузка детских лагерей в Крыму сейчас составляет 50%, часть из них не откроется этим летом. Отмечается падение спроса на коммерческие путевки, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При этом министерство образования планирует частично заполнить лагеря детьми из Севастополя и других районов Крыма. Кроме того, крымские лагеря будут принимать детей из новых регионов России, а также льготные категории детей», — говорится в сообщении.

В этом году часть лагерей полуострова перешли на прием взрослых по социальной защите, а некоторые откроются для гостей только с началом третьей смены 15 июля.

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Ольга Сурикова