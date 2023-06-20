Житель Севастополя призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов

В Севастополе мужчина будет привлечен к ответственности за призывы к экстремистской деятельности и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Его задерживали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю и оперативники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю при силовой поддержке бойцов спецвзвода «Корсунь» ППСП им. Бузина.

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Установлено, что 32-летний мужчина, используя свой аккаунт в одной из соцсетей, размещал в информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, содержащую призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ при проведении специальной военной операции и оскорбительные высказывания в адрес военнослужащих ВС РФ.

Также было выявлено, что он призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, а также к другой экстремистской деятельности.

На него составлен админпротокол за «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Административный материал направлен в суд.

Кроме того, на него заведено уголовное дело за «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигурант свою вину в противоправной деятельности признал полностью.

Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба УМВД в Севастополе