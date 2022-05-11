Прокуратура добивается выплаты зарплаты дворникам Балаклавы

Им должна фирма-наниматель

Прокуратура Севастополя через суд добивается защиты трудовых прав дворников Балаклавского района, у которых накопился долг по зарплате около миллиона рублей.

«Предпринимателем оказывались услуги по содержанию придомовой территории и мест общего пользования на основании договора, заключенного в октябре 2021 года с ООО «Управляющая компания Балаклавского района», — говорится в сообщении прокуратуры города.

Для указанных работ предпринимателем привлечено 23 человека. Работы они проводили с октября по декабрь 2021 года, но трудовые договоры с ними не заключались и зарплата не выплачивалась.

Прокуратура через суд обязала работодателя внести соответствующие записи в трудовые книжки работников, оплатить связанные с использованием наемного труда налоги и обязательные сборы, а также выплатить им зарплату.

Напомним, в январе 2022 года дворники Балаклавы пожаловались, что им уже несколько месяцев не выплачивается зарплата. Даже после проверок управляющей компании и смены руководства деньги до работников так и не дошли.

Ольга Сурикова