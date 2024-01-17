В Севастополе поймали дагестанца с символикой ИГИЛ

Ленинский районный суд Севастополя осудил на 10 суток ареста уроженца Дагестана за демонстрацию символики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Примечательно, что молодого человека 1990 года рождения 14 января задержали прямо во время прогулки возле гостиницы «Севастополь», сообщает пресс-служба суда. На его голове была шапка с флагом запрещенной организации.

Напомним, четверо жителей Крыма были приговорены судом к крупному штрафу за сокрытие информации о своем знакомом, который вступил в ряды в запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».