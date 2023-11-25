В Севастополе на дорогу обрушилась подпорная стена

На улице Адмирала Октябрьского на дорогу обрушилась подпорная стена. Фото и видео последствий распространяется в социальных сетях города.

Напомним, лестницу по улице Адмирала Октябрьского со стороны горбольницы № 1 закрыли в июне этого года из-за появившегося крена подпорной стены.

На этой неделе и.о. замгубернатора Евгений Горлов сообщал, что на данный момент почти завершены проектно-изыскательские работы и подрядная организация готова заходить в экспертизу. Сложности с этим проектом добавляет то, что практически не осталось достоверных данных о тех работах, которые проводились в 2019 году.

По его словам, производился регулярный мониторинг за состоянием стены. Расставлено 5 точек, которые фиксируют отклонение от вертикали. В центральной точке за 3 месяца оно составило 2,5см, в остальных — не более 2 мм. Проверка замеров велась раз в неделю.