В Севастополе воры обокрали Свято-Никольский храм

В Севастополе двое молодых людей ночью влезли в Свято-Никольский храм и вынесли драгоценностей на миллион рублей, сообщает ТГ-канал «Baza».

Воры проникли в храм 15 августа разбив окно. После они вынесли оттуда полсотни колец, десятки пар серег и 52 нательных крестика. Общая стоимость краденного – 1,1 миллион рублей.

Также преступники повредили несколько икон, которые теперь придется реставрировать. Как сообщают авторы ТГ-канала полиция уже задержала двух подозреваемых.

Напомним, полиция Севастополя задержала 26-летнего местного жителя, который тратил деньги с найденной чужой карты.

Дмитрий Островский