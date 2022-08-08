Полиция задержала вора, тратившего деньги с чужой карты

Полиция Севастополя задержала 26-летнего местного жителя, который тратил деньги с найденной чужой карты.

«Установлено, что 26-летний местный житель совершил в различных магазинах более 10 покупок на сумму 12 тысяч рублей и произвёл оплату с помощью чужой карты. Когда деньги на счету закончились, подозреваемый выбросил банковскую карту», — сообщили в пресс-службе УМВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Северное» задержали удачливого вора. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.

Дмитрий Островский