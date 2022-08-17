Севастопольские депутаты намерены повысить региональный МРОТ до 30 тысяч рублей

Группа парламентариев от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму проект закона, которым предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тысяч рублей.

Депутаты Законодательного собрания Севастополя от ЛДПР Илья Журавлев, Артем Гордиенко и Андрей Куринов подготовят и внесут на рассмотрение в заксобрании законопроект, предполагающий увеличение регионального МРОТ также до 30 тысяч рублей.

В настоящее время МРОТ в Севастополе составляет 15 279 рублей. Для сравнения — с 1 июня 2022 года МРОТ в Москве составляет 23 508 рублей в месяц.

Однако и гости, и жители Севастополя отмечают, что ценовая политика на товары массового потребления и продукты в городе федерального значения не уступают московским, а где-то и превышает.

Во фракции ЛДПР уверены, что одной из важнейших сфер жизни нашего общества является социальная политика, которая должна быть направлена на поддержку малообеспеченных, многодетных, людей с ограниченными физическими возможностями, одиноких пожилых людей, людей, оказавшиеся на улице, матерей-одиночек и многих других.

«Несмотря на то, что в Севастополе реализуется ряд мер социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения, их размер недостаточен. Поэтому следует работать над увеличением пособий для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Кроме этого, необходимо увеличивать размер материнского капитала в регионах с плохой демографической ситуацией, если нет мест в детских садах, то оплачивать семье няню, ежемесячно выплачивать МРОТ в размере 30 тысяч рублей многодетным матерям и пособие по воспитанию детей до 14 лет. Наша фракция будет выступать с инициативой установить МРОТ в Севастополе до 30 тысяч рублей», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: Ольга Кузнецова