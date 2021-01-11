В Севастополе волонтеры ищут деньги и хозяев для брошенных после закрытия приюта собак

Для сбора денег проводили вечер-дегустацию

В Севастополе брошенными после закрытия приюта собаками занимаются только волонтеры. Они просят севастопольцев уделить животным час-два своего времени.

Как говорится в сюжете «НТС», в новогодние праздники активисты продолжали пристраивать собак из приюта. Сейчас осталось около 25 собак из 60 оставленных в клетках голодными и замерзающими после расторжения договора с подрядчиком. Занимаются ими только неравнодушные севастопольцы, которые их кормят своими силами, лечат и выгуливают.

«На данный момент они полностью обеспечены кормом, амуницией, у них есть тепло. Главное, чего им сейчас не хватает – это человеческое внимание. Было бы здорово, если бы люди могли уделить час-два своего времени в день и приехать просто погулять с ними, покормить – им этого очень не хватает. И в идеале, конечно, забрать домой», – рассказала волонтер зоозащитник Ольга Кузьминская.

Волонтёр Татьяна Большакова даже устроила специальный вечер-дегустацию со сбором средств для нужд «братьев наших меньших».

«Это была просто такая спонтанная, чисто человеческая инициатива. Коля Скиба, который проводит дегустации, я тоже к вину имею некоторое отношение – тоже провожу дегустации. Вот мы решили, собрали те вина, которые у нас есть дома, объединили их в какую-то общую подборку и пригласили людей. Люди с удовольствием согласились на такую дегустацию, помимо того, что они попробовали на самом деле хорошие вина, у них ещё была возможность поделиться этими деньгами с животными. Мы полностью всю собранную сумму передаём сюда. Мы собрали за две дегустации порядка 46 тысяч», – поделилась общественница.

Все собаки сейчас накормлены, вылечены и социализированы. Волонтеры размещают объявления с поиском хозяев в социальных сетях и на Авито

Если кто-то готов взять пса домой, позвоните по указанным телефонам:

+7 (978) 059 59 32 КСЕНИЯ

+7 (981) 553 27 29 ОЛЬГА

Волонтёры и зоозащитники стараются, чтобы все оставшиеся животные нашли дом.

А от губернатора Севастополя Михаила Развожаева ждут, что он сдержит слово и построит приют для бездомных животных.