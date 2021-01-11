В Севастополе мужчина сбежал при покупке телефона

Вместе с самим девайсом стоимостью 36 тысяч рублей

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в ограблении местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

В подробностях дела говорится, что молодой мужчина увидел объявление о продаже телефона и договорился с продавцом о встрече. Однако сделка не состоялась.

Покупатель, осматривая телефон, стоимостью 36 тысяч рублей, открыто похитил его и скрыл в неизвестном направлении.

Продать или попользоваться им он не успел: его задержали оперативники Гагаринского района и изъяли похищенный девайс.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали подозреваемого в грабеже в парке. Молодой парень, одиноко сидящий на лавочке, оказался легкой добычей для грабителя.