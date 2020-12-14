Севастополь построит свой приют для бездомных животных

Общественников призвали участвовать в обсуждении проекта

В Севастополе планируется построить типовой приют для бездомных животных. В разработке проекта участвовал МГУ. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал Михаил Развожаев.

Он напомним, что подрядчик, который выиграл тендер на отлов и содержание бездомных собак, «мягко говоря, отвратительно выполнял свои обязанности». «Животные содержались в грязных и холодных вольерах. Сейчас проверку приюта проводит Управление ветнадзора, природоохранная прокуратура, следственный комитет. По итогам проверок будут приняты все меры реагирования какие закон позволит. То, что подрядчик за такое «исполнение» условий контракта вряд ли сможет больше где-либо участвовать – очевидно», – еще раз уточнил Развожаев.

В связи с этим, глава города отметил, что к решению проблемы нужно подойти кардинально и поменять систему.

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Развожаев рассказал, что связался с депутатом Государственной думы, руководителем комитета по экологии и охране окружающей среды и договорился, что «Севастополь возьмёт типовой проект приюта, который он разработал с МГУ».

Проект, по его заверению, будет обсуждаться с заинтересованной общественностью города.

Также губернатор добавил, что впредь будет изменена система выбора подрядчика, чтобы более не получилось так, что конкурс выиграла фирма, которая никогда не занималась с животными

«У приюта должен быть управляющий совет из представителей общественных организаций. А деятельность финансироваться из специальных государственных грантов и добровольных пожертвований. Конечно финансово-хозяйственная деятельность при этом должна быть абсолютно прозрачной и подотчётной.

Поэтому я обращаюсь к общественникам, к тем, у кого есть мысли и идеи, как должна быть выстроена работа с животными – присылать свои предложения в «Мы-Вместе Севастополь», – резюмировал глава правительства.