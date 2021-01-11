В Севастополе Травмпункт назвал плюсы этого Нового года

В городе действовал запрет на массовые мероприятия

В этом году новогодние праздники в Севастополе прошли намного спокойнее, чем предыдущие г для городского Травмпункта, говорится в сюжете «НТС».

Позитивную тенденцию отметил врач-травматолог первой городской больницы Дмитрий Передерий. По его словам, главной причиной обращений к ним за помощью становится чрезмерное употребление алкоголя: «Обычно это «подвернул ногу», «упал на руку». Всё примерно так. «Порезался» — есть такое дело, часто падают на стекло, как говорят. Такое случается!»

Однако этот январь выдался относительно спокойным. Часто кабинет травмы пустовал. Врач отметил, что благодаря этому, удавалось больше внимания уделить каждому пациенту.

«Могу сказать, что динамика с прошлым годом в некотором смысле положительная. Было меньше минно-взрывных травм, которые с петардами связаны, с салютами, и меньше обращаемость в этом году», – заключил Дмитрий Передирий.

Напомним, в этом году правительство Севастополя приняло решение из-за коронавируса не проводить массовые новогодние мероприятия. Введен запрет на оказание всех культурно-массовых мероприятий в заведениях общественного питания, гостиничных комплексах, санаторно-курортных учреждениях и иных подобных местах с 20 декабря по 15 января.

Фото: sev.gov.ru