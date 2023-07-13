В сквере Петра и Павла проводят пока только археологические изыскания

Сегодня на заседании правительства Севастополя возник вопрос о том, какие работы были начаты в центре города, в сквере Петра и Павла.

Сейчас возникла необходимость провести археологические изыскания самого сквера, чтобы внести правки в предыдущий проект реконструкции общественного пространства, раскритикованный еще в 2019 году, рассказал и.о. вице-губернатора Евгений Горлов.

Он заверил, что это еще не начало работ по благоустройству. Новая концепция будет вынесена на архитектурный совет и предложена на публичные обсуждения.

«В следующий раз нужно людям объяснять прежде, чем заборы ставить», — пожурил губернатор Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова