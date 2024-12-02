Экс-глава Качи оштрафован на 400 тысяч рублей

Бывший глава Качинского муниципального округа Севастополя Николай Герасим признан виновным в незаконном ведении предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает прокуратура города.

Установлено, что в период с ноября 2014 по июнь 2023 года в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции виновный лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией.

«Впоследствии между подконтрольной главе органа местного самоуправления организацией и муниципалитетом заключены контракты на благоустройство территории на общую сумму около 2,4 млн рублей. При этом средства из бюджета за выполненные работы фактически поступали виновному», — говорится в сообщении ведомства.

Нахимовский районный суд Севастополя с учетом личности виновного и обстоятельств, смягчающих наказание, назначил штраф в размере 400 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Ранее по результатам прокурорской проверки полномочия главы внутригородского муниципального образования прекращены в связи с утратой доверия.

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Ольга Сурикова