Экс-глава Качи оштрафован на 400 тысяч рублей

«Впоследствии между подконтрольной главе органа местного самоуправления организацией и муниципалитетом заключены контракты на благоустройство территории на общую сумму около 2,4 млн рублей. При этом средства из бюджета за выполненные работы фактически поступали виновному», — говорится в сообщении ведомства.
Нахимовский районный суд Севастополя с учетом личности виновного и обстоятельств, смягчающих наказание, назначил штраф в размере 400 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.
Ранее по результатам прокурорской проверки полномочия главы внутригородского муниципального образования прекращены в связи с утратой доверия.
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Ольга Сурикова