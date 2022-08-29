В Севастополе водитель, сбивший ребенка, выплатит ему 200 тысяч рублей

В Севастополе суд взыскал с водителя компенсацию морального вреда в пользу матери ребенка, пострадавшего в ДТП.

«В ноябре 2020 года водитель автомобиля «Форд», двигаясь во дворе дома, произвел наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть внутридворовой дороги справа налево по ходу движения автомобиля», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.

Мать пострадавшего мальчика обратилась в суд с иском о взыскании с водителя компенсации морального вреда. С учетом доводов прокуратуры суд взыскал в пользу матери пострадавшего пешехода 200 тыс. рублей.

Напомним, в Севастополе родители ребенка, на которого набросилась и укусила собака, через суд добились выплаты сыну моральной компенсации.

Ольга Сурикова