Покой севастопольцев теперь охраняет полицейская кавалерия

Первым маршрутом для патрулирования и охраны общественного порядка был выбран Парк Победы и прилегающие к нему территории, так как в выходные дни это одно из наиболее посещаемых мест жителями и гостями нашего города.

На свое первое патрулирование полицейская кавалерия вышла в минувшие выходные. Перед этим сотрудники прошли специальную подготовку, ездят они на обученных лошадях Карачаевской породы.

Полицейские верхом на лошадях вызвали не дюжий интерес у горожан и туристов и с радостью общались и отвечали на вопросы желающих, а также фотографировались.

Напомним, 31 мая 2022 года в составе Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции имени Василия Бузина был создан кавалерийский взвод, который уже с этого года будет нести службу в лесопарковых зонах Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю