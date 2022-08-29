Развожаев продлил «желтый» уровень террористической опасности в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил на 15 суток действие в городе «желтого» уровня террористической опасности . Об этом он написал в своем Telegram.

Он отметил, что принял данное решение на основании информации правоохранительных органов.

Режим продляется с 18.00 29 августа на 15 суток.

Развожаев добавил, что мера эта мера исключительно профилактическая. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.

А жителям он порекомендовал быть более бдительными.

Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.

Ольга Сурикова