Развожаев продлил «желтый» уровень террористической опасности в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил на 15 суток действие в городе «желтого» уровня террористической опасности . Об этом он написал в своем Telegram.
Он отметил, что принял данное решение на основании информации правоохранительных органов.
Режим продляется с 18.00 29 августа на 15 суток.
Развожаев добавил, что мера эта мера исключительно профилактическая. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме.
А жителям он порекомендовал быть более бдительными.
Напомним, в Севастополе с 31 июля после взрыва в штабе Черноморского флота введен «желтый» уровень террористической опасности.
Ольга Сурикова