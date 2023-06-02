В Севастополе водитель иномарки сбил мотоциклиста на улице Степаняна

В Севастополе 1 июня около 19:30 произошло ДТП на улице Степаняна, в котором пострадал водитель мотоцикла.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, водитель автомобиля Шкода в районе дома № 7 по улице Степаняна при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество мотоциклу Ямаха под управлением 25-летнего водителя, который двигался слева по главной дороге.

В результате ДТП мотоциклист с травмами различной степени тяжести доставлен в горбольницу.

По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

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Ольга Сурикова