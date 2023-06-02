Развожаев пообещал, что завтра первый паром выйдет после ремонта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ» прокомментировал нынешнюю ситуацию с ремонтом паромов в городе.

Он рассказал, что заканчивается ремонт парома, который, отходя от причала в Артбухте, вырвал причальный кнехт, и пассажирам пришлось «ждать, пока его буксиром не пришвартуют к буксирной стенке».

«Заканчивается ремонт и 3 уже июня паром после ремонта выйдет на рейс», — отметил глава города.

Что касается второго парома, то, по словам губернатора, здесь тоже рассматривается перспектива выхода на линию в течение месяца.

«По второму парому заканчивается капитальный ремонт, думаю, что в ближайшее время, в течение июня оба парома уже будут работать на линии», — обнадежил Развожаев.

Ольга Сурикова