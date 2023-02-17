В Севастополе водитель сбил девочку и скрылся с места ДТП

Сегодня в Севастополе задержан водитель, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Утром напротив дома № 8 по проспекту Октябрьской революции 17-летняя школьница переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, где ее и сбил легковой автомобиль. Виновник с места дорожного происшествия уехал.

После занятий в школе девушка пришла домой и рассказала о происшествии родителям, которые обратились в детскую больницу и сообщили о факте ДТП в дежурную часть ГИБДД.

Было установлено, что автомобиль, скрывшийся с места ДТП — ВАЗ 21120, а управлял им мужчина 1996 года рождения. Ему грозит лишение прав или административный арест на срок до 15 суток. Меру наказания с учетом обстоятельств дела определит суд.

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Ольга Сурикова