Захарова: слова Нуланд об ударах по Крыму показывают вовлеченность США в конфликт

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, заявившая о законном праве украинской армии наносить удары по Крыму, подстрекает тем самым киевский режим к дальнейшей эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине. Они поставляют оружие в огромных количествах, предоставляют разведданные, просто участвуют напрямую в планировании боевых операций, обучают украинские вооруженные формирования», — подчеркнула она.

При этом она отметила, что американская сторона подстрекает киевский режим в дальнейшей эскалации, переносу войны на территорию России.

«Вот так, прямыми ударами. Это то, о чем мы предупреждали раньше, и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию. Теперь они, официальные представители США, говорят об этом открыто», — указала дипломат.

При этом Захарова иронично добавила, что «над вами ваши люди смеются, а вы все грезите поражением России и теперь еще призываете киевский режим начать атаку на Крым».

Полуостров надежно защищен, подчеркнула она.

Ольга Сурикова