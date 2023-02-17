Регбийный клуб «Чайка» проведет двухнедельные сборы

Женский состав севастопольского регбийного клуба «Чайка» проведет двухнедельные сборы.

Тренировочные мероприятия будут проходить с 19 февраля по 3 марта на одной из городских баз отдыха.

«Перед нашим клубом стоит амбициозная задача войти в одну из всероссийских лиг. На сборах мы планируем сделать упор на силовую подготовку. Тренировки будут проходить на песке, чтобы наши девчонки могли показать хороший результат на грядущих соревнованиях по пляжному регби», — отметил тренер Руслан Адылов.

Также тренер отметил, что интенсивность тренировок будет достаточно высокой. Три дня занятий, день отдыха.

Напомним, севастопольская «Чайка» стала четвертой на «Russia beach games 2021».

Участие принимали мужской и женский составы единственного в Севастополе профессионального регбийного клуба.

Дмитрий Острвоский