В Севастополе внедорожник сбил девочку и скрылся с места ДТП

В центре города

В Севастополе 11 апреля утром, в 7:40, на улице Очаковцев, между домами 2 и 4, была сбита девочка-школьница. Водитель с места происшествия скрылся. Управление ГИБДД города объявило его в розыск.

Уточняется, что 14-летняя девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Предположительно, на нее совершил наезд автомобиль внедорожник серого цвета.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей данного происшествия по телефонам: 738-400, 738-401, 738-428 или 102.

Напомним, в Севастополе девочка, перебегая дорогу на красный свет на перекрестке улиц Степаняна-Рыбацкий причал-Фадеева, попала под маршрутку.

Ольга Сурикова