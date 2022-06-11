В Севастополе водитель дорогой иномарки отказался пропускать на дороге скорую помощь

Единственный оштрафован

В Севастополе сотрудники ГАИ совместно с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф провели профилактическое мероприятие «Маячок». Его целью было выявить водителей, которые не предоставляют преимущество на дорогах машинам, двигающимся с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

«За время рейда автоинспекторы составили один административный материал в соответствии с частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ, что предусматривает наложение штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года», — сообщили в пресс-службе полиции.

В фотоиллюстрации к данному материалу приложен снимок остановленного за нарушение ПДД автомобиля Porsche Cayenne.

В ведомстве напомнили, что водители обязаны пропускать машины экстренных служб, которые движутся с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе