В Севастополе 29 семей получили возможность улучшить свои жилищные условия

Вместо квартир теперь вручаются сертификаты

В Севастополе 29 семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий, также сформированы более 150 участков, которые будут переданы нуждающимся, написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Так, 14 молодых семей получили свидетельства на сумму более 23 млн. рублей, большая часть из выделена из госбюджета.

Сертификаты на сумму почти 120 млн рублей получили 15 многодетных семей получили. Это уже финансирование их местного бюджета.

Также сформированы 154 земельных участка в районе села Осипенко для многодетных семей, реабилитированных граждан и участников ликвидации аварии на ЧАЭС. В ДИЗО уже были приглашены счастливые обладатели и выбирают места для своих будущих домов.

Из них 12 семей уже оформили право на участки, 18 — выбрали место и ожидают документов для регистрации права. «91 семья еще в очереди, и с каждым днем она сокращается. Нужно ещё доработать проект планировки территории, чтобы можно было получать условия для техприсоединений, процесс запущен», — заключил глава города.

Напомним, в Балаклаве вручили ключи от квартир в новом доме 92 сотрудникам полиции.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/razvozhaev