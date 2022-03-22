Почему «скорые» так часто попадают в ДТП

Всегда ли вы автоматически уступаете дорогу по звуку спецсигнала

Каждый водитель знает, что, завидев на дороге машины с мигалкой, нужно расступаться в разные стороны, прижиматься к обочине и пропускать спецавтомобиль, особенно, если это скорая помощь. Сегодня ты не пропустил, а завтра к тебе не успели на вызов – этот принцип всегда должен быть на заметке у всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.

Но, к сожалению, ДТП, порою трагические, свидетельствуют о том, что далеко не все водители признают за скорой помощью преимущество на дороге, осознают важность миссии ее работников и ценность их времени. ГАИ старается выявлять таких нарушителей и штрафовать, за такое поведение на дороге можно лишиться и прав на срок от трех месяцев до года.

В условиях пандемии отношение к медработникам стало еще более трепетное, мы остро ощутили важность и даже опасность их работы, а главное томительное ожидание на вызов бригады скорой помощи заставило нас узнать, какой острый в Севастополе, да и практически в каждом регионе России, дефицит кадров во всей медицине.

В департаменте здравоохранения нам рассказали, что в сутки в условиях пандемии один автомобиль скорой помощи обслуживает 17 пациентов, на одну бригаду приходится 17 вызовов.

При этом в момент пиковых показателей уровня заболеваемости директор департамента Виталий Денисов сообщал, что на одну бригаду приходилось по 35 вызовов в сутки.

«Наши сотрудники работают сутками без малейшего отдыха, чтобы успеть помочь каждому! На подстанцию они заезжают только для того, чтобы пополнить запас лекарств и топлива. Едят в дороге, в лучшем случае – 2 раза в сутки. Нагрузка спадает лишь ближе к 5-6 утра», — говорилось в официальном сообщении службы скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте» в декабре 2020 года.

В связи с этим, когда в сводке ДТП приходится видеть аварию со спецавтомобилем, невольно оценивается, как надолго машина скорой помощи теперь вышла из строя и насколько увеличится из-за этого время ожидания медиков при вызове в экстренной ситуации.

Статистика

В период наибольшей нагрузки и всплеска самых острых случаев заболевания COVID-19 в 2020 году 12 автомобилей скорой помощи попали в ДТП, в 2021 году количество сократилось до 8, но при этом пострадали два сотрудника скорой. К счастью, обошлось без летальных исходов и не сказалось на жизни перевозимых пациентов.

После таких аварий, на основании заключения эксперта, не подлежат восстановлению два автомобиля. Остальные отправлялись на ремонт. И процесс этот небыстрый. Отмечается, что в среднем на ремонт одного автомобиля уходит две недели.

Вопрос нехватки транспортных средств для посещения врачами больных неоднократно поднимался и в правительстве за последние пару лет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев даже отдал из своего автопарка 11 автомобилей. Еще 8 приобретались для нужд городских больниц №№ 4 и 9.

Остро стоял и вопрос приобретения спецмашин скорой помощи. В 2020 году было закуплено 20, в 2021 году закупок/поставок автомобилей не было, уточнили в горздраве. Хотя правительство Севастополя в августе 2021 принимало решение о приобретение 6 автомобилей скорой помощи, планировалось их использовать для сельской местности.

«В ближайшее время закупка новых автомобилей скорой помощи не планируется», -подчеркнули нам ведомстве.

Также нам удалось уточнить, что в среднем один автомобиль скорой помощи стоит 2,6 млн руб.

Как предотвратить

Своя статистика дорожно-транспортных происшествий с участием скорой ведется в городском управлении МВД. Цифры значительно отличаются от горздрава, так как, к счастью, серьезные аварии в Севастополе с опрокидыванием спецавтомобилей или пострадавшими, когда обязательно привлечение сотрудников ГАИ, происходят нечасто.

В частности, в горУМВД нам рассказали, что за период с 2020 по 2021 годы в ДТП с участием скорой пострадало четыре человека, в том числе один несовершеннолетний ребенок. Подтверждается, что смертельных случаев не было.

Но это не повод, чтобы махнут рукой и сказать, что эта тема несерьезная и ею не нужно заниматься. Сейчас очень много водителей включают либо громко музыку, либо слушают ее через наушники, в результате чего не слышат спецсигнал, движущегося рядом автомобиля.

Как раз по одной из таких причин в апреле 2021 года произошло ДТП на улице Льва Толстого с опрокидыванием скорой помощи. Очевидцы рассказали, что виновник аварии – молодой парень –ехал в наушниках. Тогда прохожие ему чуть не надавали тумаков, от народного суда его спасло, наверное, только то, что машина только ехала на вызов, пациента внутри не было и сами медики не пострадали.

Чтобы подобные ситуации не становились систематическими, Госавтоинспекция Севастополя регулярно проводит профилактический рейд «Маячок», главная цель которого добиться от водителей исключения фактов непредоставления преимущества в движении специальным транспортным средствам, которые спешат на спасение человеческих жизней. Операция также проводится совместно с Центром экстренной медицинской помощи и медициной катастроф и севастопольским главком МЧС.

Еще одним поучительным случаем может стать иск Воронежской районной больницы о возмещении ущерба к виновнику ДТП, в котором погибла пациентка скорой, а пассажир и водитель получили травмы, в том числе и тяжкие. Медики решили отсудить суммарно 1 млн рублей за уничтоженные машину скорой помощи и оборудования из нее, так как экспертиза оценила стоимость ремонта спецавтомобиля в 777 тыс. рублей, а страховая выплатила лишь 400 тыс. Больница посчитала правильным взыскать с ответчика разницу между ущербом и страховкой, а также стоимость медоборудования на 650 тыс. рублей, которое не подлежит восстановлению.

Суд удовлетворил лишь третью часть требований местной больницы.

Но дело было достаточно резонансным и все-таки заставило многих задуматься, стоит ли на дороге играть в игры, «Кто главный?» с машиной скорой помощи.

Ольга Сурикова