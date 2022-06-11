Над Севастополем отработали систему ПВО

Многие были очень сильно напуганы

Вечером 10 мая над центром Севастополя была замечена ракета, потом был слышен почти во всех районах города сильный хлопок. Ситуация сильно напугала горожан, в виду того, что в соседнем государстве проводится специальная военная операция и некоторые снаряды уже принесли разрушения приграничным районам России.

Однако тревогу быстро успокоили местный власти. Оказалось, что зенитная ракета была выпущена одним из кораблей ВМФ РФ, находящимся в бухте Севастополя.

«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны.

Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно», — написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, над Севастополем 26 марта был сбит украинский беспилотник.

Ольга Сурикова