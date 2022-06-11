Город

Над Севастополем отработали систему ПВО

11-06-2022
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Многие были очень сильно напуганы

Вечером 10 мая над центром Севастополя была замечена ракета, потом был слышен почти во всех районах города сильный хлопок. Ситуация сильно напугала горожан, в виду того, что в соседнем государстве проводится специальная военная операция и некоторые снаряды уже принесли разрушения приграничным районам России.

Однако тревогу быстро успокоили местный власти. Оказалось, что зенитная ракета была выпущена одним из кораблей ВМФ РФ, находящимся в бухте Севастополя. 

«Над Севастополем в тренировочном формате отработали системы противовоздушной обороны.

Родной город под надежной защитой: отработка по целям на низкой высоте с одного из кораблей Черноморского флота прошла успешно», — написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, над Севастополем 26 марта был сбит украинский беспилотник.

Ольга Сурикова

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