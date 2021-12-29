В Севастополе достроят и введут в эксплуатацию еще 7 домов «украинского» наследия

Новоселья ожидают более 1200 человек

Сегодня, 29 декабря, на заседании правительства Севастополя принят порядок предоставления субсидии из госбюджета в бюджет Севастополя для завершения строительства проблемных домов.

Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов отметил, что сейчас в городе остаются недостроенными семь домов, застройщики которых объявлены банкротами. Острякова, 244, ЖСК «Остряково» и этот же ЖСК на Степаняна, 9а — там пять жилых домов и на проспекте Победы, 29А, два в ЖСК «Жилком».

Принятый сегодня документ, по его словам, позволит урегулировать правовые вопросы распределения средств.

«Проектом предлагается принять порядок предоставления федеральной субсидии, которая позволит обеспечить меры поддержки граждан, чьи права были нарушены при строительстве многоквартирных домов недобросовестными застройщиками и признанными банкротами», — пояснил он.

И добавил, что на вышеназванных объектах уже назначен конкурсный застройщик, проведена оценка стоимости всех работ и подведения коммуникаций.

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«Данные мероприятия позволят завершить строительство семи проблемных домов и восстановить права около 1200 граждан, которые пострадали от этого застройщика», — заключил Гапицонов.

Ввод в эксплуатацию этих домов планируется уже в следующем, 2022 году.

Ольга Сурикова