В Севастополе власти предложили застройщикам поучаствовать в стройке проблемного дома

Департамент капитального строительства города Севастополя разместил необычное объявление с предложением к застройщикам принять участие в завершении строительства жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Артдивизионовская, 4, 6, 8.

Подробностей никаких не указывается, только контактная информация для желающих и уточнение, что дополнительные материалы и комментарии по указанному вопросу можно получить непосредственно у специалистов департамента до 20 января.

При этом ForPost пишет со ссылкой на начальника управления контроля и развития долевого строительства департамента капстроя Андрея Соломахина, что правительство в данном случае рассчитывает, что застройщики заинтересуются этим предложением, если им нужно будет расположение городских властей. На сами квартиры в доме рассчитывать не приходиться, все они обременены правами потенциальных жильцов: на 120 квартир рассчитывают 120 человек.

«У нас же много есть застройщиков, которые что-то хотят от города, вот мы им и предлагаем подключиться к этой работе», – поделился идеей Соломахин.

Необходимая сумма для завершения строительства дома не называется, так как техническое обследование и подсчет не проводился.

Сумму завершения строительных работ начальник управления контроля и развития долевого строительства назвать затруднился.

Сам дом на Артдивизионовской построен в 5 этажей на участке, предназначенном для строительства индивидуального дома, и признан судом самостроем. Позже вид разрешенного использования участков был изменен на среднеэтажную жилую застройку. На этом решение проблемы застопорилось.

При наличии интереса и экономической возможности застройщиков просят направить информацию на адреса электронных почт: sevdolnadzor@sev.gov.ru и alsu_ufa@mail.ru до 17.01.2023. Или звонить по телефону +7(8692)54-01-91.

Напомним, в Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с денежными средствами пайщиков ЖСК «Корабел». Лица из числа руководства ЖСК «Корабел» с сентября 2015 года по настоящее время заключали договоры о внесении паевых взносов в кооператив и дальнейшем предоставлении им жилья в строящихся многоквартирных домах по ул.Артдивизионовской 4, 6 и 8. При этом руководители кооператива не выполнили взятые на себя обязательства, а деньги присвоили себе.

Ольга Сурикова