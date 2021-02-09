На застройщика ЖСК «Корабел» заведено дело за мошенничество

Прокуратура взялась за него серьезно

В Севастополе прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами пайщиков ЖСК «Корабел», сообщает прокуратура ведомства.

Прокуратура изучила жалобы и заявления пайщиков ЖСК «Корабел».

Установлено, что лица из числа руководства ЖСК «Корабел» с сентября 2015 года по настоящее время, в отсутствие разрешительных документов на строительство, заключали с гражданами договоры о внесении паевых взносов в кооператив и дальнейшем предоставлении им жилья в строящихся многоквартирных домах по ул.Артдивизионовской 4, 6 и 8. При этом руководители кооператива не выполнили взятые на себя обязательства, а деньги присвоили себе.

Отмечается, что гражданам нанесен ущерб на сумму не менее 3 млн рублей.

Сейчас по требованию прокуратуру возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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Прокуратура контролирует ход расследования.

Напомним, ранее прокуратура предъявила иск о признании запрещенной к распространению рекламной информацию в Интернете о продаже квартир в указанных домах, поскольку комплекс признан судом самовольной постройкой. Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Фото: kvartiro.com

Ольга Сурикова