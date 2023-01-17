Арестовича уволили из офиса президента Украины

Спецоперация в Украине
17-01-2023
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Алексей Арестович уволен с поста советника офиса президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее он написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию и заявил, что такое решение связано с его ошибочным заявлением о попадании ракеты в жилой дом в Днепре.

«Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал Арестович в своих соцсетях.

Напомним,  Алексей Арестович в июле 2022 года заявлял, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность».

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