В Севастополе просроченная страховка на авто помогла поймать наркодилера

Сотрудники ГИБДД Севастополя задержали, находящегося в федеральном розыске красноярца, который перевозил более 50 граммов марихуаны.



На трассе «Таврида», сотрудники остановили для проверки автомобиль «Тойота» под управлением 32-летнего водителя. Выяснилось, что у автовладельца отсутствует полис ОСАГО.

Кроме того, полицейские заподозрили у пассажиров наркотическое опьянение. Во время досмотра одного из них, 33-летнего жителя Красноярска, полицейские обнаружили в его рюкзаке 16 полиэтиленовых свёртков и стеклянные банки с каким-то растением.

Мужчина пояснил, что это марихуана, которую он приобрёл в интернете для дальнейшей продажи. Откровенному наркодилеру светит от 8 до 15 лет.

Напомним, в Севастополе вступил в силу обвинительный приговор в отношении 12 участников организованной группы, которая занималась сбытом наркотиков.