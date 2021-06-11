В Севастополе вернули прежний порядок оформления соцвыплат

Снова придется обращаться в соцзащиту

В Севастополе отменяется беззаявительный порядок продления региональных мер социальной поддержки. С 1 июля нужно будет обращаться в районные управления органов соцзащиты либо отделения многофункционального центра, об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Ранее такая мера действовала как противодействие распространению коронавирусу.

«Напомню, в связи с противоэпидемическими мероприятиями отдельные региональные меры соцподдержки продлевались автоматически. Мы прекращаем продление выплат в беззаявительном порядке с 1 июля. Теперь малоимущие семьи при обращении за продлением госсоцпомощи смогут одновременно подать заявление на новую меру соцподдержки и заключить социальный контракт с целью выхода из трудной жизненной ситуации», – пояснила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.

В пресс-службе правительства напомнили, что к региональным мерам соцподдержки, которые требуют продления, относятся государственная социальная помощь малообеспеченным семьям, пособие на ребёнка, пособие на ребёнка одинокой матери, пособие на ребёнка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет, ежемесячная денежная помощь по уходу за инвалидом I, II группы вследствие психического заболевания.

Напомним, в России принят новый порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Семьи в Севастополе смогут получить до 250 тысяч рублей для улучшения своего материального положения.

Ольга Сурикова