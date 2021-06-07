Семьи Севастополя смогут по соцконтракту получить до 250 тысяч рублей

Возможность для семей с низким заработком

В России принят новый порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Семьи в Севастополе смогут получить до 250 тысяч рублей для улучшения своего материального положения, сообщает портал правительства города.

Заместитель начальника управления соцобеспечения Департамента труда и соцзащиты населения Евгения Пытько рассказала, что такая помощь предоставлялась и ранее, но, если в прошлом году размер соцконтракта не превышал 90 тысяч рублей, то с 2021 года максимальная сумма выплаты может составить 250 тысяч рублей.

По её словам, севастопольцы, у которых доход ниже величины прожиточного минимума, смогут воспользоваться такой поддержкой и заключить с органами соцзащиты так называемый социальный контракт.

«Это договор, согласно которому органы соцзащиты осуществляют выплату социального пособия, а гражданин выполняет мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Выплата может быть предоставлена как помесячно, так и единоразовой суммой. Срок заключения такого контракта — от 3 до 12 месяцев в зависимости от мероприятий программы социальной адаптации», — отметила замначальника управления.

Средства можно использовать на поиск работы, предпринимательскую деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, например, приобретение товаров первой необходимости или лекарств.

За оформлением социального контракта необходимо обращаться в районное управление труда и социальной защиты населения по месту жительства, где нужно будет подтвердить статус малоимущей семьи. После этого будет разрабатываться программа соцадаптации через учреждения социального обслуживания. При этом на время действия контракта за каждой семьей закрепляется куратор.

Для разработки программы социальной адаптации по направлению «поиск работы» и «предпринимательская деятельность» необходимо обращаться в Центр занятости населения (ул.Руднева, 40), по направлению «ведение личного подсобного хозяйства» – в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания (ул.Хрусталева, 27), «осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации» – в Центр социальной помощи семьи и детям (ул.Пушкина, 18).

В правительстве добавили, что сегодня на учете в органах соцзащиты Севастополя состоят более четырех тысяч малоимущих семей.

Ольга Сурикова