На пляжах Севастополя выявили около 50 нарушений

Снова претензии к пляжу «Омега»

Департамент городского хозяйства Севастополя выдал 47 предписаний об устранении выявленных нарушений операторам пляжей «Андреевка», «Орловка-1», «Песочный», «Серебряный», «Наш парус», «Алькадар», «Радость», «Горизонт». Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава департамента Евгений Горлов.

«Из 47 выявленных нарушений все были устранены операторами в течение недели. Работа продолжается, еще есть территории, которые находятся в неудовлетворительном состоянии», — подчеркнул он, передает пресс-служба правительства города.

В числе территорий, находящихся в плохом состоянии, глава ведомства отметил пляжи «Омега», «Нахимовец», «Андреевка». С оператором пляжа «Вязовая роща» ведется претензионная работа – он не подал документы ни в ГИМС, ни на отбор проб воды.

«На пляжах «Мраморный», «Городской» и «Ушакова балка» плохие анализы воды, оператором пляжа будут установлены таблички, которые уведомят граждан о том, что купаться пока нельзя», — отметил директор департамента.

Он добавил, что повторный забор воды для анализа на пляжах с плохими показателями сделают в течение месяца.

Еще один проблемный объект – пляж парка Победы. Благоустройство территории там завершится в течение полутора недель. Работы по озеленению будут выполнены осенью.

Горлов рассказал, что в 2017 году город заключил 14 контрактов на содержание пляжей сроком на 10 лет. По условиям соглашений, операторы должны были в течение первых трех лет инвестировать средства в развитие территорий. Однако эти условия выполнили всего два оператора. Еще с шестью договоры были расторгнуты.

в свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за работой пляжей и вести работу с тем, кто не выполняет условий договора.

«Либо условия выполняются, либо отношения договорные надо прекращать – забирать на «Парки и скверы» или подбирать других инвесторов, потому что прибыль извлекается ежегодно, а улучшений никаких горожане не видят на этой территории», – заявил Развожаев.

Напомним, прокуратура Севастополя проверила пляжи Гагаринского района города. Из пяти пляжей большинство замечаний получил пляж «Омега». Также этот пляж получил удовлетворительную оценку — 3 из 10 — от директора департамента горхоза Евгения Горлова.

Ольга Сурикова