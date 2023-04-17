В Севастополе в третий раз прошел «Черноморский овал»

В субботу, 15 апреля, на стадионе им. 200-летия Севастополя в третий раз прошли межрегиональные открытые соревнования по регби «Черноморский овал».

Поле севастопольского регбийного стадиона приняло игроков из Ростова-на-Дону, Феодосии, Ялты и Севастополя.

«Черноморский овал» проводится Севастопольской городской федерацией регби при поддержке Федерации регби России и является отборочным этапом к международным соревнованиям «Золотой овал», которые традиционно проходят в Зеленограде.

«Черноморский овал стал важной регбийной традицией для Севастополя, которую мы с удовольствием поддерживаем. Мы всегда рады видеть в Севастополе команды из других городов. Надеемся, что наше сотрудничество с Федерацией регби России будет приносить больше регбийных соревнований высокого уровня в спортивную копилку Севастополя», — отметила руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В ходе соревнований места распределились следующим образом:

🥇«Авангард» (Ялта)

🥈Спортивная школа олимпийского резерва № 5 (Ростов-на-Дону)

🥉ДЮК «Лидер» (Севастополь)

4️⃣Спортивная школа олимпийского резерва № 2 (Феодосия)

Напомним, Севастопольскому регбийному клубу «Чайка» исполнилось три года.

Дмитрий Островский