В Севастополе будут судить водителя большегруза за массовое ДТП под Инкерманом

В Севастополе завершено расследование уголовного дела о массовом ДТП в районе Сахарной Головки, в результате которого погиб житель Краснодара.

Дело было заведено в отношении 50-летнего водителя из Краснодарского края. Он обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации ТС, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Авария произошла 4 августа 2022 года. В этот день житель Краснодарского края осуществлял перевозку сельскохозяйственной продукции на арендованном им автомобиле «Камаз» с прицепом в город Севастополь.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, водитель, управлял неисправным грузовиком, на 275 км автодороги «Севастополь-Инкерман» превысил скорость на участке с крутым спуском и не справился с управлением. «Камаз» врезался в прицеп другого впереди идущего большегруза, который, потеряв от сильного удара контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся с десятью легковыми автомобилями.

В результате массового ДТП погиб 40-летний водитель «Volkswagen Polo», ехавший по работе из Краснодара в Севастополь. Еще 14 человек получили различные телесные повреждения небольшой и средней тяжести, ушибы и ссадины.

В Следкоме установили, что перед рейсом водителем не был устранен ряд существенных технических неисправностей, при котором его эксплуатация запрещена. Среди них — изношенное состояние тормозной системы грузового автомобиля.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Прокуратура Севастополя направила уголовное дело в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова