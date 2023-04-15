Севастопольскому регбийному клубу «Чайка» исполнилось 3 года

Регбийный клуб «Чайка» празднует трехлетие. Команда основана в апреле 2020 года. В том же году первый состав клуба выступил на Кубке России и Чемпионате России по пляжному регби, где неплохо себя показал.

Нынешние мужской и женский составы сформированы в августе 2022 года. В них играют преимущественно студенты севастопольских университетов и колледжей.

Ребята непросто тренируются, они мечтают сделать профессиональную карьеру. И для этого у них есть все возможности.

«Мы ставим перед собой цель создать клуб, который станет венцом развития севастопольского регби. Уже сегодня наши спортсмены имеют возможность тренироваться на одном из лучших стадионов ЮФО с полноценным регбийным полем – стадионе имени 200-летия Севастополя. Этот стадион долгие годы является домом для регби и сейчас мы сохраняем традиции севастопольского регби . Также мы стараемся привлекать специалистов, имеющих опыт всероссийского или международного уровня, чтобы этот спорта не только сохранял свои позиции, но и развивался», — подчеркнул глава попечительского совета Севастопольской городской федерации регби Илья Журавлев.

Тренерский состав клуба рассказал, что сейчас команды готовятся к соревновательному сезону 2023 года. Впереди выступление двумя составами на Всероссийских соревнованиях среди студентов по пляжном регби в Москве, а также во Всероссийских соревнованиях по регби-7. В августе начнется первый тур Чемпионата федеральной лиги по регби-7 среди женских команд. Возможно в этому году в Севастополе появится больше регбийных наград.