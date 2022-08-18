В Севастополе в трех больницах развернуты койки для больных коронавирусом

В Севастополе по состоянию на утро 18 августа зарегистрированы 133 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Смертей от коронавируса за эти сутки не зарегистрировано.

При этом было госпитализировано 16 человек. Выписаны 15 пациентов. На данный момент в больницах находится 132 пациента, из них 105 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 87 181 человек, выздоровели 83 876.

Напомним, в Севастополе с середины августа наблюдается резкий рост новых выявленных заражений коронавирусом.

Ольга Сурикова